Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Более 5,7 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса

Жанара Мухамедиярова
7 Апреля 2023, 09:52
Более 5,7 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 7 апреля 2023 года I компонентом 10 865 354 человек провакцинировано, II компонентом 10 638 775 человек. Ревакцинировано – 5 778 858, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Как сообщалось ранее, в Казахстане за сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания коронавирусом, еще один человек заболел ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 410 тысяч 274 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 953 человека.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области