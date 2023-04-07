Более 5,7 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 7 апреля 2023 года I компонентом 10 865 354 человек провакцинировано, II компонентом 10 638 775 человек. Ревакцинировано – 5 778 858, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Как сообщалось ранее, в Казахстане за сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания коронавирусом, еще один человек заболел ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 410 тысяч 274 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 953 человека.