РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:36, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 5,7 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

    «7 сентября 2021 году в Казахстане I компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 882 241 человек, II компонентом провакцинировано 5 711 392 человек», - говорится в сообщении ведомства.

    Вместе с тем, за последние сутки в Казахстане выявили 3583 заболевших, выздоровели 6362 человек. Более 90 тысяч казахстанцев продолжаю т лечение от КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Минздрав РК
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!