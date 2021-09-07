Более 5,7 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

«7 сентября 2021 году в Казахстане I компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 882 241 человек, II компонентом провакцинировано 5 711 392 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, за последние сутки в Казахстане выявили 3583 заболевших, выздоровели 6362 человек. Более 90 тысяч казахстанцев продолжаю т лечение от КВИ.