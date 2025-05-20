Более 5 600 детей летали бесплатно по программе Kids Go Free — Минтуризма

Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

— Развитие детско-юношеского туризма и поддержка проектов, касающихся путешествия детей, является приоритетом государственной политики. В этом направлении совместно с местными исполнительными органами разработана Дорожная карта по развитию детско-юношеского туризма до 2029 года, — отметил спикер.

Документ предусматривает 29 мероприятий по 7 направлениям.

Также с начала запуска программы Kids Go Free более 5 600 детей уже воспользовались возможностью бесплатных авиаперелётов. В текущем году в рамках программы планируется охватить 3 тыс. детей.

По словам вице-министра, в настоящее время министерством ведётся работа по расширению списка лиц, имеющих право сопровождать несовершеннолетних пассажиров, что позволит увеличить охват участников и сделать путешествия доступнее для семей.

Кроме того, работа по популяризации и развитию внутреннего туризма среди детей и подростков ведётся совместно с местными исполнительными органами и представителями турбизнеса.

— К примеру, акиматом Астаны ежегодно реализуется специальный социальный проект «Астана — менің Отанымның Елордасы» с охватом до 1000 детей из регионов. В программу тура включены проживание, питание, организация насыщенной культурно-развлекательной программы, — сказал Ержан Еркинбаев.

Также, по его словам, совместно с турсообществом разработаны специальные туристские маршруты, направленные на знакомство с культурой, историей и традициями, а также расширение кругозора школьников и студентов.