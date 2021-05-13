Более 5,6 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 мая 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 5 685 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 76,1 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (76,9%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 10,7% – из КНР, 5,4% – из Туркменистана, 2,9% – из Монголии и 4% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (31%), Туркестанской (15,8%), Мангыстауской (15,9%) и Жамбылской (7,8%) областях, а также в городе Шымкент (11,4%).

По состоянию на 1 мая текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,2%, 24,6% человек моложе трудоспособного и 18,2% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 39,8% – среднее специальное образование, 45% – общее среднее образование и 4,1% – не имеют образования.



