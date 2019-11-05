Более 5,6 тысяч человек трудоустроено на временные рабочие места в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на временные рабочие места трудоустроено более 5,6 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные приводятся в опубликованном на сайте электронного правительства решении маслихата Алматы об утверждении региональной программы поддержки малообеспеченных семей города Алматы «ISKER ANA».

Как отмечено в документе, в текущем году на временные рабочие места трудоустроено более 5,6 тысяч человек, в том числе 702 человека из многодетных семей направлены на общественные работы, 401 человек трудоустроены на социальные рабочие места, 618 человек направлены на прохождение молодежной практики.

Вместе с тем, проблемы трудоустройства остаются актуальными и требуют решения - для этого разработана программа «ISKER ANA».

Миссия программы - содействовать снижению уровня безработицы, оказание содействия малообеспеченным матерям в улучшении условий жизни. Цель - обучение малообеспеченных матерей основам предпринимательства путем организации курсов повышения компетенций, выработки навыков открытия и ведения бизнеса, формирования необходимых знаний и навыков для организации собственного бизнеса, а также содействие в трудоустройстве.

Целевая аудитория программы – малообеспеченные матери Алматы.

Программой «ISKER ANA» предусматривается пошаговая работа с малообеспеченными матерями начиная от регистрации компании, юридической и психологической помощи до направления на курсы по основам предпринимательства, составления бизнес-плана, открытие своего бизнеса, получения гранта или микрокредита, а также трудоустройства.

Ожидается, что обучение будет осуществляться в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг. «Еңбек», программы «Almaty Business - 2025», посредством НПО по социальному заказу.

Публичное обсуждение документа продлится до 18 ноября.