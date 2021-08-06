Более 5,6 миллиона человек привились первым компонентом от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфкции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

По данным Минздрава, на 6 августа 2021 года в Казахстане привились первым компонентом 5 634 981 человек, оба компонента получили 4 231 104 человека.

Данные по регионам: