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Более 5,6 миллиона человек привились первым компонентом от COVID-19 в Казахстане
6 Августа 2021 08:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфкции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.
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По данным Минздрава, на 6 августа 2021 года в Казахстане привились первым компонентом 5 634 981 человек, оба компонента получили 4 231 104 человека.
Данные по регионам:
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