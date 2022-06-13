13 Июня 2022 22:08

Более 5,5 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по май 2022 года в столице за обязательное социальное медицинское страхование перечислено около 25,3 млрд тенге. А в мае астанчане перечислили более 5,5 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г. Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования».

«Общая сумма отчислений и взносов за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая по городу Нур-Султану, в период с 1 июля 2017 года по 31 мая 2022 года составляет более 126,1 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

«По городу Нур-Султану в мае поступило более 5,5 млрд тенге. Из них более 3,1 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, около 2,4 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей.

А с января по май 2022 года в столице за обязательное социальное медицинское страхование перечислено около 25,3 млрд тенге (из них более 13,9 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а около 11,4 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей).

Сумма единого совокупного платежа (ЕСП), поступивших от 12 694 плательщиков за ОСМС с января по май 2022 года составляет 54,4 млн тенге, а в мае от 8197 плательщиков ЕСП поступило более 11 млн тенге.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, которые производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - пояснил директор филиала по г. Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.