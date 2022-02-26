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Более 490 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Казахстане
26 Февраля 2022 09:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству вакцинированных от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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По состоянию на 25 февраля вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 691 935,
Беременные женщины – 31 624,
Кормящие женщины – 108 054.
Второй дозой:
Подростки – 495 017,
Беременные женщины – 23 033,
Кормящие женщины – 75 378.
Напомним, всего в Казахстане вакцину от коронавируса получили 8 981 582 человека.
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