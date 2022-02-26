Более 490 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству вакцинированных от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 25 февраля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 691 935,

Беременные женщины – 31 624,

Кормящие женщины – 108 054.

Второй дозой:

Подростки – 495 017,

Беременные женщины – 23 033,

Кормящие женщины – 75 378.

Напомним, всего в Казахстане вакцину от коронавируса получили 8 981 582 человека.