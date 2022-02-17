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Более 490 тысяч человек в РК вакцинированы Pfizer
17 Февраля 2022 08:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации на16 февраля, провакцинированы первым компонентом Pfizer - 769 928 человек, вторым компонентом - 491 477 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Первой дозой: подростки – 638 232, беременные женщины – 29 583, кормящие женщины – 98 412.
Второй дозой: подростки – 406 635, беременные женщины – 20 322, кормящие женщины – 64 470.
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