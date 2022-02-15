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Более 49 тысяч человек лечатся от КВИ в Казахстане
15 Февраля 2022 08:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ продолжают получать 49 207 человек (48 064 КВИ+ и 1 143 КВИ-) в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находятся 6 820 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 42 387 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 335 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 138 пациентов, на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.
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