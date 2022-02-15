Более 49 тысяч человек лечатся от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ продолжают получать 49 207 человек (48 064 КВИ+ и 1 143 КВИ-) в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 6 820 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 42 387 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 335 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 138 пациентов, на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.