Более 49 тысяч карагандинцев планируют трудоустроить в этом году

В этом году в Карагандинской области планируется трудоустроить более 49 тысяч жителей, увеличить число действующих предприятий МСБ до 95,2 тысячи. Об итогах реализации Дорожной карты предвыборной программы партии AMANAT и планах на заседании комитета партийного контроля доложил глава региона Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В прошлом году в регионе выдано 985 грантов и микрокредитов. Профинансировано 1957 проектов МСБ, направлено на обучение более 4 с половиной тысяч начинающих предпринимателей, создано 2777 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Показатели предвыборной программы перевыполнены на 30 %.

- В этом году поставлена задача выдать 601 грант и микрокредит, профинансировать 1,7 тысячи проектов МСБ, создать более 49 тысяч рабочих мест, увеличить число действующих предприятий МСБ до 95,2 тысячи, обеспечить рост численности занятых до 222,7 тысячи человек. По показателю ежегодного трудоустройства молодежи обязательства будут перевыполнены почти в 2 раза. В дошкольном образовании увеличен охват детей за счет открытия семи организаций и расширения действующих частных организаций до 1379 мест. До конца года планируется ввод ещё 350 новых мест, – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Более 75 тысяч детей обеспечены бесплатным горячим питанием. Это учащиеся младших классов и дети из социально уязвимых слоев населения. Для решения проблем ветхих и аварийных школ в селах Талды и Атамекен Каркаралинского и Бухар-Жырауского района за счет средств областного бюджета идет строительство двух новых школ на 350 мест. Также в рамках Национального проекта «Комфортная школа» будут введены еще 10 школ на 7100 мест.

Глава региона также рассказал о развитии системы здравоохранения, решении проблем в сфере АПК и ЖКХ, остановился на экономических показателях региона.

Модерировал заседание председатель комитета партийного контроля партии AMANAT Павел Казанцев. Он подчеркнул необходимость выполнения всех показателей предвыборной программы партии и напомнил о персональной ответственности госорганов за ее исполнение.