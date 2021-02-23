Более 480 участков автодорог подвержены подтоплениям – МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заблаговременно провести защитные мероприятия по предотвращению переливов автодорог призвал министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие пять лет произошло порядка семисот переливов на автомобильных дорогах, 34 автомобильных мостах, затоплено 7 участков железных дорог (в Алматинской – 1, Карагандинской – 5, Павлодарской – 1)», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

При этом, по его словам, сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и 673 участка железных дорог, подверженных затоплениям.

«Для недопущения переливов и разрушений транспортной инфраструктуры, полагаем необходимым акиматам совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития заблаговременно провести защитные и превентивные мероприятия», - отметил министр.

«В случае резкого потепления, интенсивного снеготаяния, а также выпадения обильных осадков возможно осложнение паводковой ситуации в населенных пунктах», - заключил глава МЧС.