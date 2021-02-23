Более 480 участков автодорог подвержены подтоплениям – МЧС
«За прошедшие пять лет произошло порядка семисот переливов на автомобильных дорогах, 34 автомобильных мостах, затоплено 7 участков железных дорог (в Алматинской – 1, Карагандинской – 5, Павлодарской – 1)», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.
При этом, по его словам, сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и 673 участка железных дорог, подверженных затоплениям.
«Для недопущения переливов и разрушений транспортной инфраструктуры, полагаем необходимым акиматам совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития заблаговременно провести защитные и превентивные мероприятия», - отметил министр.
«В случае резкого потепления, интенсивного снеготаяния, а также выпадения обильных осадков возможно осложнение паводковой ситуации в населенных пунктах», - заключил глава МЧС.