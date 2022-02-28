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Более 480 тысяч астанчан прошли полную вакцинацию от КВИ

28 Февраля 2022 16:10
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Более 480 тысяч астанчан прошли полную вакцинацию от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на снижение показателей заболеваемости по коронавирусной инфекции и смягчение карантинных мер в столице, коронавирус продолжает циркулировать и подвергается мутациям. Единственной защитой от COVID-19 остается вакцинация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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По данным главного государственного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой, сегодня в столице охват населения первым компонентом вакцины составил 71,6% и двумя компонентами 67,5% от подлежащего населения.

Таким образом, в настоящее время по Нур-Султану первый компонент вакцины получили 509 853 граждан, полный курс иммунизации прошли 481 177 жителей.

«Однако, необходимо отметить, что у 284 814 человек, получивших второй компонент вакцины уже прошло 6 месяцев с момента вакцинации и им в срочном порядке необходимо для закрепления иммунитета пройти ревакцинацию. В настоящее время из числа подлежащих ревакцинировано только 31,9 %. Наряду с этим, из подлежащего вакцинации препаратом Pfizer контингента в столице полностью привились уже около 16 тысяч человек. На первом месте получивших полный курс вакцины американским препаратом остаются дети старше 12 лет и подростки – 9876, далее идут кормящие мамы – 5673 и беременные женщины – 361 человек», - проинформировала санврач столицы.

Специалисты отмечают, что иммунитет человека за зимние месяцы ослабевает, для его укрепления требуется витаминизация, а также ревакцинация для защиты от коронавирусной инфекции. Понять нужно одно: уровень и длительность коллективного иммунитета будет зависеть от количества ревакцинированных людей, а это в свою очередь не даст возможности дальнейшей циркуляции и мутации вируса, а также возникновения новых вспышек заболеваемости.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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