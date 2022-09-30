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Более 480 казахстанцев прожили свыше 100 лет

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
30 Сентября 2022, 10:32
Более 480 казахстанцев прожили свыше 100 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане насчитывается 487 граждан в возрасте 100 лет и более. Самый пожилой казахстанец живет в Туркестанской области, он уже отметил 121 день рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В самом южном регионе страны проживает больше всего долгожителей. В Туркестанской области насчитывается 75 человек в возрасте 100 лет и старше.

Второе место по численности долгожителей занимает крупнейший город страны – Алматы. В нем проживает 62 человека в возрасте 100 лет и старше.

На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 55 человек в возрасте 100 лет и старше.

В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители Туркестанской области – 121 год, города Шымкента – 120 лет, Жамбылской области – 119 лет.

Всего в Казахстане проживает 31 человек в возрасте старше 100 лет.

Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

Главная цель его проведения – проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним.


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