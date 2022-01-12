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Более 480 автомашин не пропустили через блокпосты в СКО

12 Января 2022 20:32
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Более 480 автомашин не пропустили через блокпосты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За пять дней через блокпосты, установленные по периметру Петропавловска, пропустили более 22,2 тысячи единиц транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, отказали в проезде 481 автомобилю.

«Контрольно-пропускной режим заключается в тщательной проверке всех проезжающих. Каждому разъясняется, что въезд и выезд в регион и в Петропавловск ограничен всем, за исключением сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, людей, проезжающих по медицинским показаниям, находившихся на лечении в стационарах. Через посты полиции разрешен проезд транзитного грузового транспорта, граждан следующих к месту работы при предъявлении справки с места работы и граждан, прибывающих к месту постоянного проживания», - отметил заместитель коменданта области заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.

За эти дни полицейские зарегистрировали пять фактов нарушений въезда и выезда, то есть объезда постов. Нарушителей задержали и привлекли к административной ответственности. Четверо из них получили наказание в виде административного ареста на трое суток, на одного правонарушителя наложен административный штраф.

В регионе действуют 25 блокпостов. В том числе пять расположены вокруг Петропавловска. На них круглосуточно дежурят сотрудники аппарата областной полиции, городского отдела и отдела полиции Кызылжарского района.

«Большой автомобильный трафик, зимняя непогода, серьезная ответственность – все эти обстоятельства накладывают дополнительную нагрузку и на сотрудников организаций жизнеобеспечения, и на стражей правопорядка. Все меры принимаемые сотрудниками органов внутренних дел направлены на обеспечение безопасности и спокойствия граждан, ко всем ограничениям просим отнестись с пониманием», - добавил Р.Назаров.

Полицейские просят сообщать на канал «102» обо всех имеющихся сведениях о подозрительных лицах, фактах и нарушениях режима ЧП.




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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #ЧП-2022  
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Автор:

Олеся Жуковень

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