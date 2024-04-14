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    11:09, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 4,8 тысячи домов остаются подтопленными в Казахстане

    паводки
    Фото: Рrimeminister.kz

    Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш доложил о паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — С начало паводкового периода спасено 107 119 человек, из них 38 457 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 414 человек, из них 3 173 детей. Вернулись домой 11 674 человека. Откачано 9,3 млн кубометров талой воды, проведена укладка 1,9 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействовано 35 339 человек и свыше 4 тысяч ед. техники, 14 воздушных судов, — сказал Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

    По его словам, на данный час подтопленными остаются 4 870 частных жилых домов, 1 264 придворовых территории и 2 035 дачных домов в 8-ти областях, это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области. Отведена вода из свыше 3 тысяч жилых домов и порядка 2 тысяч дворовых территорий. 

    В 8 регионах страны действуют 36 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанкской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау. 

    — МЧС призывает граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидайте дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения, — напомнил Ерасыл Сайпаш. 

    Теги:
    Атырауская область МЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Костанайская область Эвакуация Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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