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    14:02, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 470 тысяч миграционных госуслуг оказано в этом году в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наибольшая часть государственных услуг по линии миграционной службы предоставляется в электронном формате. Об этом на брифинге заявил начальник Управления миграционной службы Департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За девять месяцев текушего года оказано более 475 тысяч государственных услуг. С учетом отмены с начала 2020 года регистрации иностранцев в ОВД, основным элементом является уведомление через визово-миграционный портал», - сказал Арман Баймухамет.

    Было отмечено, что в целях улучшения качества предоставляемых государственных услуг и перевода их в электронный формат услуга «Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам» передана в ЦОНы города.

    Ранее сообщалось, что более тысячи фактов нарушений правил хранения оружия выявлено в Казахстане в рамках ОПМ «Участок».

    «По месту жительства проверено свыше 92 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых выявлено около 1,2 тысячи нарушений правил его хранения», - сказал официальный представитель МВД РК Нурдильа Ораз.

    Было отмечено, что с начала мероприятия сотрудники полиции пресекли около 200 тысяч административных правонарушений, в том числе 3,5 тысячи фактов мелкого хулиганства, 4,3 тысячи нарушений в быту, более 30 тысяч нарушений миграционного законодательства.


    Теги:
    Астана мигранты Правоохранительные органы
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