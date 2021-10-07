Более 470 тысяч миграционных госуслуг оказано в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наибольшая часть государственных услуг по линии миграционной службы предоставляется в электронном формате. Об этом на брифинге заявил начальник Управления миграционной службы Департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За девять месяцев текушего года оказано более 475 тысяч государственных услуг. С учетом отмены с начала 2020 года регистрации иностранцев в ОВД, основным элементом является уведомление через визово-миграционный портал», - сказал Арман Баймухамет.

Было отмечено, что в целях улучшения качества предоставляемых государственных услуг и перевода их в электронный формат услуга «Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам» передана в ЦОНы города.

Ранее сообщалось, что более тысячи фактов нарушений правил хранения оружия выявлено в Казахстане в рамках ОПМ «Участок».

«По месту жительства проверено свыше 92 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых выявлено около 1,2 тысячи нарушений правил его хранения», - сказал официальный представитель МВД РК Нурдильа Ораз.

Было отмечено, что с начала мероприятия сотрудники полиции пресекли около 200 тысяч административных правонарушений, в том числе 3,5 тысячи фактов мелкого хулиганства, 4,3 тысячи нарушений в быту, более 30 тысяч нарушений миграционного законодательства.