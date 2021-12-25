Более 470 тысяч казахстанцев трудоустроены в рамках госпрограммы «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 декабря т.г. участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали более 629,3 тыс. человек, которым оказано 764,7 тыс. мер содействия занятости. 470,2 тыс. человек были трудоустроены, из них 359 тыс. – на постоянную работу. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РК, передает МИА «Казинформ».

«В рамках первого направления программы на краткосрочные курсы направлено 16,9 тыс. человек, на обучение по ТиПО – 15 тыс. человек. Для открытия своего дела 8,4 тыс. человек получили льготные микрокредиты, а 28,2 тыс. – безвозмездные государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 177,8 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места - 18,2 тыс.; на молодежную практику – 26 тыс.; на общественные работы – 133,5 тыс.», - сообщили в Минтруда.

Также в рамках мобильности трудовых ресурсов переселено 2 092 семьи, или 7 016 человек, из которых 2 926 человек трудоспособного возраста. Из них на новом месте жительства 2 067 человек трудоустроены и 172 человека заняты предпринимательской деятельностью, 7 человек направлены на обучение.

Напомним, в 2020 году участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 649 тыс. человек. 437,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 319,2 тыс. – на постоянную работу. На развитие массового предпринимательства было выдано 12,7 тыс. микрокредитов и 44,9 тыс. государственных безвозвратных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

На краткосрочные курсы обучения были направлены 18,7 тыс. человек, а обучением в организациях ТиПО охвачены 18,4 тыс. человек.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 5,8 тыс. человек в составе 1,8 тыс. семей.