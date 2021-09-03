Более 470 пожаров произошло с начала года в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечают рост количества пожаров на 17%. С начала года в регионе зарегистрировали 477 пожаров, за последнюю неделю - 15, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин отметил, что 70% пожаров приходится на жилой сектор. Основными их причинами являются нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования.
«С начала года в огне погибли 36 человек, рост на 16%. Получили травмы различной степени тяжести 35 человек, в 2,7 раза больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Материальный ущерб от пожаров превысил 188 млн тенге, увеличение - в три раза. В регионе с 14-го августа по 15-е октября проводится месячник пожарной безопасности. Уже обошли более трех тысяч жилых домов, выявили 1329 нарушений правил пожарной безопасности в 646 домах», - сообщил Д.Растихин.
Он добавил, что участились случаи пожаров грубых кормов. Уже произошло 25 возгораний сена. Горят корма из-за неосторожного обращения с огнем, отсутствия искрогасительных устройств на транспорте, умышленного поджога.
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