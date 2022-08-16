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Более 470 млн тенге задолжали акимату жители Петропавловска
16 Августа 2022 13:33

Более 470 млн тенге задолжали акимату жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска заявили, что горожане задолжали 471 млн тенге за модернизацию многоквартирных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы горакимата, такие долги накопились за 10 лет.

«По программе «Нурлы жер» с 2011-го года проводится модернизация многоквартирных жилых домов. Горожанам предоставляется кредит под 0,01 % на 15 лет. Программа позволила отремонтировать крыши, лифты в десятках домов. Задолженность в 471 млн тенге необходимо собрать. Убедительная просьба к горожанам – вернуть в бюджет деньги. В дальнейшем они будут потрачены на проведение капитального ремонта в других домах», - отметили в пресс-службе.

В прошлом году в Петропавловске на модернизацию выделили 980 млн тенге, в нынешнем - 1,1 млрд тенге.


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