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    14:47, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 470 интернет-мошенничеств зарегистрировали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 605 мошенничеств, из них 474 относятся к интернет-мошенничествам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, по 188 фактам подозреваемые находятся за пределами Казахстана, по 286 – в других регионах.

    «В нашей области самые распространенные виды сетевых афёр – заказ товаров на сайтах объявлений, звонки от лжесотрудников банков. Чаще всего североказахстанцев обманывают на OLX, Kolesa.kz, в Instagram и в WhatsApp. Аферисты используют сайты-двойники, главная цель которых – завладеть паролями и логинами от банковских приложений. В ходе мониторинга интернета проверено 877 объявлений, из которых 76 заблокированы через администрации сайтов как фейковые. С начала года проведен автообзвон более 88,6 тысячи абонентов стационарных телефонов с сообщением о мошенничествах в сети интернет», - рассказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

    Полицейские отмечают, что с развитием безналичных расчетов каждый человек может столкнуться с интернет-мошенничеством. В таком случае необходимо немедленно обращаться в полицию.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Мошенничество Регионы Казахстана Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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