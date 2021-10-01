Более 470 интернет-мошенничеств зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 605 мошенничеств, из них 474 относятся к интернет-мошенничествам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, по 188 фактам подозреваемые находятся за пределами Казахстана, по 286 – в других регионах.

«В нашей области самые распространенные виды сетевых афёр – заказ товаров на сайтах объявлений, звонки от лжесотрудников банков. Чаще всего североказахстанцев обманывают на OLX, Kolesa.kz, в Instagram и в WhatsApp. Аферисты используют сайты-двойники, главная цель которых – завладеть паролями и логинами от банковских приложений. В ходе мониторинга интернета проверено 877 объявлений, из которых 76 заблокированы через администрации сайтов как фейковые. С начала года проведен автообзвон более 88,6 тысячи абонентов стационарных телефонов с сообщением о мошенничествах в сети интернет», - рассказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

Полицейские отмечают, что с развитием безналичных расчетов каждый человек может столкнуться с интернет-мошенничеством. В таком случае необходимо немедленно обращаться в полицию.