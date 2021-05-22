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    23:48, 21 Май 2021 | GMT +6

    Более 47 тысяч жителей Атырауской области привиты первым компонентом вакцин от КВИ

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, число привитых первым компонентом вакцин достигло 47 697 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 739 местных жителей. Из них 44 медработника, 22 педагога, 7 полицейских, 6 студентов, 24 сотрудника закрытых учреждений, 24 сотрудника правоохранительных органов, 12 госслужащих, 624 местных жителя.

    В период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинировано 47 697 человек. Вторым компонентом вакцин привит 18 601 человек.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области работает 41 пункт вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Акимат Общество Безопасность QazCovid-in
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