Более 47 тысяч жителей Атырауской области привиты первым компонентом вакцин от КВИ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, число привитых первым компонентом вакцин достигло 47 697 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 739 местных жителей. Из них 44 медработника, 22 педагога, 7 полицейских, 6 студентов, 24 сотрудника закрытых учреждений, 24 сотрудника правоохранительных органов, 12 госслужащих, 624 местных жителя.

В период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинировано 47 697 человек. Вторым компонентом вакцин привит 18 601 человек.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области работает 41 пункт вакцинации.