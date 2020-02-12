Более 47 млрд тенге потратили на поддержку бизнеса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году создали более 12 тысяч рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов на отчетной встрече отметил, что большую часть рабочих мест создают субъекты малого и среднего бизнеса.

«Объемы финансирования на кредиты и гранты были увеличены в 3 раза и достигли 7,7 млрд тенге. Было поддержано 3 345 субъектов бизнеса. 82,2% - предприниматели сельской местности. Они обеспечили стабильным заработком и занятостью более 1 тысячи семей односельчан», - сказал К.Аксакалов.

В качестве примера аким области привел молодого предпринимателя из села Новоишимское района им. Г. Мусрепова Дениса Дю. Он открыл сервисный центр по ремонту компьютерной и бытовой техники.

В селе Саумалколь Айыртауского района Батырлан Шакишев открыл образовательный комплекс «Аль-Фараби». Теперь сельские дети от 5 до 18 лет могут получать дополнительное образование.

«В районе М.Жумабаева семья Тулетаевых свое подсобное хозяйство превратила в семейный бизнес. Пройдя обучение, получили льготный кредит на развитие птицеводства. В прошлом году реализовали 8 тыс. гусей и уток. И таких примеров у нас в регионе достаточно», - сказал глава региона.

Всего в регионе действуют более 30 тысяч субъектов предпринимательства. В этой сфере занято 107 тысяч человек. Аким области отметил, что 56,4% всех налогов по итогам года поступило именно от малого и среднего бизнеса. Всего на поддержку МСБ в регионе было направлено 47,4 млрд тенге.