5 Августа 2022 16:38

Более 47 кг конопли изъяли у жителя Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Свыше 600 кустов конопли выращивал во дворе дома житель Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкента в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» выявлен местный житель, незаконно выращивающий коноплю в крупном размере у себя во дворе.

«У 57-летнего мужчины изъято 636 кустов наркотического растения общим весом 47,5 кг. В настоящее время по факту проводится досудебное расследование. Стоит отметить, что подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления», - сообщили в полиции.









Фото: polisia.kz