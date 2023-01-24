Более 460 тысяч казахстанцев имеют право управлять общественным транспортом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 60 тысяч автобусов зарегистрировано в Казахстане. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что в настоящее время правом вождения пассажирским транспортом (водительские удостоверения категории «D») обладают более 466 тысяч человек, при этом количество зарегистрированных автобусов в стране составляет 62,5 тысячи единиц. Таким образом, проблемных вопросов нехватки водителей данной категории не имеется», - написал Роман Скляр в ответ на депутатский запрос.

По его словам, для повышения уровня обслуживания населения и качества водительского состава со стороны МВД предпринимателям рекомендуется пересматривать по мере необходимости вопросы, касающиеся режима работы водителей, условий их труда, повышения уровня заработной платы и т.п.

«Снижению уровня смертности на дорогах способствует качество и оперативность оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим. В этих целях функционируют 40 трассовых медико-спасательных пунктов Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 28 районных больницах организованы межрайонные травматологические отделения, которые дислоцированы на автомагистралях с большим потоком транспортных средств», - добавил зампремьера.

Как сообщалось ранее, водители общественного транспорта совершили более 65 тысяч нарушений ПДД за прошлый год.