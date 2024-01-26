Более 46 тысяч фиктивных услуг оформили поликлиники Казахстана

В прошлом году в поликлиниках Казахстана было выявлено более 46 тысяч случаев фиктивных приемов и оказанных услуг, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По итогам 2023 года количество выявленных приписок составило 46 тысяч 200. По выявляемости у нас идет незначительное увеличение. Чтобы вы понимали, у нас 320 миллионов услуг. Чтобы охватить максимально все эти услуги, сейчас мы работаем по совершенствованию наших информационных систем. Теперь у нас будет единая система оплаты медицинской помощи, - сообщил заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Айдар Нуралиев, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что в если пациент выявил подобные факты, он может обратиться в ФСМС. Для этого в организации существует несколько каналов связи.

- Мы этот факт перепроверяем, в случае подтверждения, накладывается штраф в трехкратном размере от стоимости услуги, - пояснил спикер.

Ранее сообщалось, что в этом году Фонд социального медицинского страхования заключил договоры с 1921 медицинской организацией. Сумма распределения средств среди поставщиков составила почти 2,4 трлн тенге. При этом общий бюджет на закуп медицинских услуг для населения в этом году составляет 2,6 трлн тенге без учета амбулаторно-лекарственного обеспечения.