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Более 46 млрд тенге составляет потенциал развития обрабатывающей промышленности в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Апреля 2023, 09:45
Более 46 млрд тенге составляет потенциал развития обрабатывающей промышленности в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил о мерах по реализации поручения Президента по развитию внутристрановой ценности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года доля внутристрановой ценности в общем объеме закупок товаров, работ и услуг составила 53,5%. При этом потенциал развития обрабатывающей промышленности за счёт внутренних резервов составляет 46,3 млрд долларов США», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

Он уточнил, что к числу основных отраслей, которые обладают наибольшим потенциалом для развития, относятся машиностроение, химическая промышленность, металлургия, легкая промышленность и строительные материалы.

«Сейчас ведется работа по следующим направлениям: усиление норм в части заключения офтейк-контрактов и долгосрочных договоров; установление обязательств крупных предприятий (недропользователей) по принятию Программ развития внутристрановой ценности сроком не менее 3 лет, включающие в себя вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей, заключение договоров, создание пояса МСБ, социальное обеспечение и т.д», - заключил М. Карабаев.


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