Более 458 тысяч многодетных семей получили пособие в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, как государство поддерживает многодетные семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в стране проживают более 458 тысяч многодетных семей. С 1 января 2020 года введено пособие многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей от 46 760 тенге (4 ребенка) до 186 688 тенге. За 6 месяцев данное пособие в среднем получили 458,9 тысяч семей на сумму 141 млрд тенге», - сказал директор департамента развития политики социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов на брифинге в СЦК.

По его словам, для повышения престижа и авторитета многодетных матерей, также назначается государственное пособие, выплачиваемое независимо от дохода многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа». Размер пособия в настоящее время составляет 18 669 тенге, его получателями являются 230,3 тысяч человек, с начала года им выплачено 25,8 млрд тенге.

«Кроме того, из государственного бюджета выплачивается пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия, размер пособия составляет 48 023 тенге, на сегодня оно выплачено 92 тысяч семей на сумму 27,2 млрд тенге. По достижении ребенком-инвалидом совершеннолетия особо нуждающимся из них выплачивается пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства, размер которого составляет также 48 023 тенге, данное пособие уже сегодня получили более 15 тысяч семей на сумму 4,4 млрд тенге. Хочу отметить, что данные виды выплат осуществляются помимо пособий по инвалидности самого ребенка», – добавил Аскар Ниязов.

Напомним, что 1,9 млн семей с детьми являются получателями социальных пособий и выплат в Казахстане.