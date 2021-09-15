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Более 451 тысячи человек стали участниками госпрограммы «Еңбек» за 8 месяцев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Сентября 2021, 09:55
Более 451 тысячи человек стали участниками госпрограммы «Еңбек» за 8 месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 сентября т.г. участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 451,6 тысячи человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

328,5 тысячи человек были трудоустроены, из них 200,7 тыс. – на постоянную работу.

В рамках первого направления программы на краткосрочные курсы направлено 15,2 тыс. человек. Для открытия своего дела более 5,5 тыс. человек получили льготные микрокредиты, а 20,2 тыс. – безвозмездные государственные гранты. На субсидируемые рабочие места трудоустроено 155,7 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места 16,6 тыс.; на молодежную практику – 21,4 тыс.; на общественные работы – 117,4 тыс.

В рамках мобильности трудовых ресурсов переселено 1 342 семьи или 4 571 человек, из которых 1 952 человека трудоспособного возраста. Из них на новом месте жительства 1 329 человек трудоустроены на постоянные рабочие места и 111 человек заняты предпринимательской деятельностью, 5 человек направлены на обучение.

Напомним, в 2020 году участниками госпрограммы «Еңбек» стали 649 тыс. человек. 437,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 319,2 тыс. – на постоянную работу. На развитие массового предпринимательства было выдано 12,7 тыс. микрокредитов и 44,9 тыс. государственных безвозвратных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

На краткосрочные курсы обучения были направлены 18,7 тыс. человек, а обучением в организациях ТиПО охвачены 18,4 тыс. человек.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 5,8 тыс. человек в составе 1,8 тыс. семей.


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