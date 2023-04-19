Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Более 4500 золотых слитков купили казахстанцы в марте

19 Апреля 2023, 16:08
Более 4500 золотых слитков купили казахстанцы в марте Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 568 мерных слитков общим весом 175 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в марте 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 122 430 золотых слитков общим весом 4,2 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 31 909 штук. Далее следуют 5-граммовые – 27 547 штук (22%), 100-граммовые – 25 218 штук (21%), 20-граммовые – 23 566 штук (19%), и 50-граммовые – 14 190 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана и Атырау.

«Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 20 703 мерных слитка общей массой 526,4 кг. Это составляет 17% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка», - сообщили в пресс-службе организации.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Нацбанк Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Четырех граждан КНР сняли с авиарейса в аэропорту Алматы
Четырех граждан КНР сняли с авиарейса в аэропорту Алматы
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау