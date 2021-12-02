Более 4500 обращений от столичных жителей поступило в Центр ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С момента открытия Центра ОСИ поступило более 4500 обращений от столичных жителей. Об этом рассказал заместитель руководителя управления жилья и жилищной инспекции Дархан Кулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для удобства горожан создан Центр жилья, позволяющий обратиться в один государственный орган по всем вопросам жилищной сферы. Центр ежемесячно консультирует около 350 собственников по вопросам управления МЖД. Организованы мобильные группы из числа сотрудников управления жилья и жилищной инспекции, аппаратов акима района, активных жителей столицы. Основная цель – разъяснение, консультация населения, а также сопровождение до регистрации ОСИ в органах юстиции. Ведется разъяснительная работа с жителями столицы в разрезе четырех районов на основании утвержденного графика собраний», - отметил заместитель руководителя управления жилья и жилищной инспекции на онлайн брифинге.

В ходе собрания жителям разъясняются нормы жилищного законодательства.

«Для централизованной консультации по переходу на форму ОСИ создан Центр ОСИ. С момента открытия в центр поступило свыше 4500 обращений от жильцов. Также обеспечено функционирование системы получения консультации через службу iKomek. По результатам проведенных работ на сегодня создано 434 ОСИ в 560 многоквартирных жилых домах», - пояснил Дархан Кулбаев.