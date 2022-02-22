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Более 450 тысяч подростков получили вакцину от КВИ в Казахстане

22 Февраля 2022 08:28
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Более 450 тысяч подростков получили вакцину от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству вакцинированных в Казахстане вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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По состоянию на 21 февраля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 666 558,

Беременные женщины – 30 623,

Кормящие женщины – 104 334.

Второй дозой:

Подростки – 454 837,

Беременные женщины – 21 707,

Кормящие женщины – 70 069.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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