Более 450 тысяч кубометров снега вывезли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО в целях недопущения ледяных заторов осуществлены профилактические взрывные работы по дроблению льда на реках Бухтарма, Курчум, Уба на общей площади 123 960 кв.м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Акиматами городов и районов проведена очистка и углубление 73 каналов общей протяженностью 140 км, 434 арыков общей протяженностью 376 км. Очищено 1688 водопропускных сооружений на автомобильных дорогах, 90 водопропускных сооружений на железнодорожных путях и 299 мостах, проведено устройство 3 водоотводных каналов. Выполнено 100 % противопаводковых работ.

По республиканским дорогам очищено 334 водопропускных сооружения и 85 мостов, по областным дорогам - 1545 водопропускных сооружений и 85 мостов.

В области продолжается работа по очистке от снега, вывезено 454,8 тысячи кубометров.





Для размещения населения в случае подтопления жилых домов акимами городов и районов подготовлен 121 пункт временного размещения вместимостью 14 530 человек.

На случай осложнения паводковой ситуации в области сформирована группировка сил и средств местных исполнительных органов и формирований служб гражданской защиты с численностью 1 719 человек, 756 единиц техники, 83 единицы плавательных средств и 224 мотопомпы.

Также в случае необходимости по согласованию с МЧС РК, в районе Алтай планируется задействовать силы и средства воинской части № 68303 МЧС РК для проведения превентивных мероприятий.