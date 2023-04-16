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Более 450 тысяч казахстанцев получили АСП с начала года

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Апреля 2023, 16:30
Более 450 тысяч казахстанцев получили АСП с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 апреля 2023 года адресная социальная помощь назначена 456,7 тысячи человек из 87 тысяч семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 73,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

По данным ведомства, АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге).

На 1 апреля т.г. дополнительная выплата назначена 137,3 тысячи детям дошкольного возраста из числа получателей АСП.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz).


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