Более 450 тысяч человек вакцинировали от COVID-19 в Узбекистане с начала прививочной кампании

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За 20 дней прививочной кампании в Узбекистане первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 450 тысяч человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, на сегодня в стране уже привились 458 555 человек.

Среди регионов страны лидирует Ферганская область, там прививку получили 66381 человек. Следом в рейтинге расположились Наманганская область с 47841 привитым жителем, Андижанская область – 46639 человек, Самаркандская область – 43394 жителя. В остальных регионах количество вакцинированных составляет от 22 до 37 тысяч жителей.

Охват населения вакцинацией в Узбекистане будет расширяться постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Вакцинация осуществляется двумя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001.





