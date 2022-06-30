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Более 450 тыс. деревьев высадят в этом году на территории «Астана Орманы»
30 Июня 2022 18:27

Более 450 тыс. деревьев высадят в этом году на территории «Астана Орманы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника управления Охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана Айдын Бегимбеков сообщил, что на территории столицы появятся более 150 тыс. деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер, отвечая на вопросы членов общественного совета уточнил, что не все 600 тыс. деревьев, запланированных к посадке, будут высажены на территории города.

«Из 600 тыс., которые в этом году планируется посадить, более 450 тыс. саженцев. Их будут сажать на территории «Астана Орманы», - сказал Айдын Бегимбеков, выступая на заседании Общественного совета Нур-Султана.

Замначальник управления добавил, что прежде чем сажать саженцы разрабатывается детальный проект, изучается земля, выделяются деньги.

«452 тыс. деревьев это те, которые будут сажаться планово на территории «Астана Орманы». Не все 600 тыс. деревьев будут в городе. Это плановая работа, которая проводится в течение многих лет. Делается детальный проект, изучается земля, после выделяются деньги и сажаются саженцы. По территории города, если отнять 450 тыс., появятся более 150 тыс. деревьев», - уточнил Айдын Бегимбеков.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал иностранные компании активно участвовать в озеленении Казахстана.

«В успешном противодействии существующим климатическим рискам очень важна последовательная работа по озеленению территорий и созданию новых лесных массивов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.


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Автор:
Корреспондент
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