Более 450 тыс. читателей узнают о ведении личных финансов на NUR.KZ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Летом 2019 года редакция новостного портала NUR.KZ запустила проект «Нурфин». В рубрике журналисты пишут о том, как заработать, сберечь и приумножить деньги.

Основная задача проекта – рассказать людям о финансовом мире на простом языке. Журналисты не выпускают материалы об иностранных инвестициях и ценах на нефть. Команда рассказывает о том, как не переплачивать по кредиту, где выгоднее всего хранить деньги и как не совершать самые распространенные ошибки на опыте других людей.

Месячная аудитория проекта превысила 450 000 уникальных пользователей, а количество просмотров перевалило за 3 000 000.

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Отдельно хочется отметить рейтинги рубрики «Нурфин». Редакция подробно расписала пользу от call-центров банков, обслуживание в магазинах электроники в Алматы, покупки продуктов на завтрак и открытие депозитов.

«Мы сфокусированы на сборе информации об услугах казахстанских банков. Одновременно с этим изучаем потребность пользователей в сервисах и всевозможных калькуляторах. И как только составим ясную картину, начнем запускать виджеты, помогающие непосредственно со страницы проекта «Нурфин» совершать те или иные финансовые операции», - поделилась руководитель рубрики «Нурфин» Екатерина Петроченко.

Помимо этого, IT-компания NUR.KZ предлагает вам ознакомиться с видеосервисом NURTV.KZ, музыкальным приложением «Музыка Нур» и сервисом по поиску работы и размещению вакансий Rabotanur.kz.