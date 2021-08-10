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Более 450 стихийных свалок выявили в Костанайской области

10 Августа 2021 14:00
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Более 450 стихийных свалок выявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ходе мониторинга в Костанайской области выявлено более 450 участков стихийных свалок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Димаша Кожабекова.

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Как сообщили в управлении, в целях выявления стихийных свалок и принятия своевременных мер по их ликвидации управлением ведется мониторинг несанкционированных мест размещения отходов посредством геопортала АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в радиусе 100 километров от областного центра.

«В ходе мониторинга общее количество выявленных стихийных свалок составило 461 участок, в том числе один не подтвердился как свалка (отходы отсутствуют). Из 460 несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления по информации акиматов городов и районов ликвидировано 136 загрязненных участков, что составляет 30%»,- сообщил Димаш Кожабеков.

В ведомстве также напомнили, что контроль над выполнением мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок осуществляет местный департамент экологии.




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#Костанайская область   #Экология  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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