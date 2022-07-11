11 Июля 2022 09:58

Более 450 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 118,

в городе Алматы – 200,

в городе Шымкенте – 23,

в Акмолинской области – 7,

в Алматинской области – 30,

в Атырауской области – 16,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 11,

в Костанайской области – 3,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 3,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 309 888 случаев.