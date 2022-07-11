11 Июля 2022 09:58
Более 450 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 118,
в городе Алматы – 200,
в городе Шымкенте – 23,
в Акмолинской области – 7,
в Алматинской области – 30,
в Атырауской области – 16,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 17,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 11,
в Костанайской области – 3,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 3,
в Туркестанской области – 3.Всего в стране подтверждено 1 309 888 случаев.
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