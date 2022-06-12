12 Июня 2022 01:02

Более 450 нетрезвых водителей задержали на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области каждый день в среднем задерживают по два пьяных водителя. Всего с начала года задержали 456 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, любители сесть нетрезвыми за руль совершили восемь аварий. Одну из них стражи порядка предотвратили накануне. На пересечении улиц Набережная-Хименко остановили автомобиль марки «Toyota», владелец которой управлял авто под действием алкоголя. Суд лишил 43-летнего горожанина прав на 7 лет. Ближайшие 15 суток он проведет под арестом.

Всего по области произошло 96 ДТП, в которых погибли 15 человек, 142 получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Алматы свыше 70 человек лишились водительских прав и получили сроки. А в Атырау прокуратура города выявила факты выдачи прав водителям, которые решением суда были их лишены за злостные нарушения пожизненно.