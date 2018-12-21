Более 450 млн тенге сэкономлено за год в рамках проекта «Астана - адалдық алаңы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель проекта «Астана - адалдық алаңы» Жазира Жылкышиева рассказала о выработанных проектным офисом мерах, которые способствовали значительному снижению уровня бытовой коррупции в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Среди последних нововведений - изменение формата взаимодействия проектного офиса совместно с акиматом района Сарыарка с гражданами путем внедрения технологии «Open space». Данная технология дает возможность услугодателям решать проблемы жителей быстрее и качественнее, исключая необходимость хождения по кабинетам.

Кроме того, проектным офисом проведена работа по обеспечению комфортных условий пребывания граждан в центрах первичной медико-санитарной помощи.

«Модернизацией сферы предоставления медицинских услуг охвачены все центры первичной медико-санитарной помощи. Модернизация проведена в рамках оптимизации финансовых расходов. По ее результатам во всех поликлиниках вспомогательные услуги переданы в аутсорсинг, что позволило сэкономить порядка 300 млн тенге в год», - отметила Жазира Жылкышиева.

За счет высвободившихся средств в поликлиниках размещены цифровые инфокиоски, соответствующая международным стандартам система навигации, детские площадки, единый брендбук, ресепшены, диспенсеры с водой и главное - оцифрованы внутренняя документация и, как следствие, - амбулаторные карты пациентов.

Кроме того, по словам Жазиры Жылкышиевой, под эгидой проекта проведена оптимизация подведомственных учреждений управления образования. Так, администрациями детского дома и школы-лицея № 54 в результате оптимизации расходов сэкономлены средства на сумму более 150 млн тенге. Экономия средств позволила открыть новые современные кабинеты для учащихся, установить надбавки сотрудникам учреждений.