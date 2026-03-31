Более 450 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов области Абай

По данным областного филиала РГП «Казгидромет», в регионе к территориям с высоким риском подтопления относятся Аксуатский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский и Кокпектинский районы.

На сегодняшний день выполнены 28 из 32 мероприятий, предусмотренных планом инженерной защиты населенных пунктов. Кроме того, дополнительно проведено 41 профилактическое мероприятие.

— В результате отремонтированы 33 километра защитных дамб, построены 8,3 километра насыпей. Очищены более 19 километров арыков, установленые 25 водопропускных сооружений. Из населенных пунктов вывезено более 457 тысяч кубометров снега, откачано около 168 тысяч кубометров талой воды, — сообщили в акимате области.

Проведена работа по укреплению берегов рек на опасных участках, углублению и спрямлению русел. В качестве необходимого запаса заготовлены 62 тысячи мешков, 12 тысяч тонн инертных материалов и 150 горюче-смазочных материалов.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, на реках Иртыш, Убе и вблизи ряда сел проведены ледоподрывные работы. Также организован авиамониторинг территорий с риском затопления.

