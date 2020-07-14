Более 450 грантов для казахстанцев в магистратуру

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Satbayev University предлагает уникальную возможность – обучение в магистратуре в техническом ВУЗе №1 страны бесплатно! Осталось пять дней до окончания регистрации для участия в КТ и подачи документов.

Достойное образование позволяет оставаться востребованным специалистом и претендовать на престижную, высокооплачиваемую должность. Если вы задержались в статусе «подчиненный», возможно, стоит добавить в свое резюме степень магистра.

Преимущества обучения в магистратуре Satbayev University:

· 35 образовательных программ;

· высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав;

· мощная научно-исследовательская инфраструктура;

· возможность стажировки в 92 зарубежных университетах.

Магистранты имеют возможность пройти практику у многочисленных компаний-партнеров (более 400), а 88% выпускников трудоустраиваются в те же организации, где проходили практику.

В 2020 году КТ проводится на сайте Национального центра тестирования МОН РК ( http://testcenter.kz ), абитуриенты самостоятельно подают заявление для прохождения комплексного тестирования (КТ), без обращения в приемную комиссию.

Чтобы подать заявление на участие в КТ нужно:

1. зарегистрироваться в мобильной базе граждан на сайте https://egov.kz

2. сформировать цифровой паспорт Digital.ID (подтверждение личности) на сайте https://did.gov.kz

3. зарегистрироваться на сайте Национального Центра тестирования https://pvo-zayav.testcenter.kz

КТ пройдет с 1 по 15 августа.

Чтобы поступить в магистратуру, необходимо:

• Пройти первичную регистрацию онлайн по адресу: kb.satbayev.university.

• Определить образовательную программу магистратуры в соответствии со специальностью высшего образования.

Список необходимых документов (документы можно предоставить после сдачи КТ и до момента зачисления):

• заявление (в произвольной форме) на имя руководителя организации;

• анкета претендента (приходит на электронную почту после регистрации в онлайн-режиме);

• копия документа о высшем образовании;

• копия документа, удостоверяющего личность;

• личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);

• шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;

• медицинская справку формы 086-У;

• копия сертификата о сдаче теста по программам IELTS, TOEFL и др. (в случае их наличия);

• квитанция об оплате за тестирование.

Подробнее по телефонам:

+7 (701) 267 89 82

+7 (777) 275 88 18

Или пишите: grad@satbayev.university

www.satbayev.university