Более 45 тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать правопорядок в день голосования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 45 тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать правопорядок в день голосования. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайрат Султанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы обеспечить охрану общественного порядка по стране привлекается более 45 тысяч сотрудников. Из них определенная часть будет выполнять непосредственно задачу на избирательных участках, а остальные будут заниматься охраной на улице и на территориях, приближенных к избирательным участкам», - сказал на заседании ЦИК Кайрат Султанбаев.

Глава Комитета административной полиции также заверил, что охрана общественного порядка будет обеспечена на должном уровне.

Напомним, что послезавтра, 19 марта, состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.