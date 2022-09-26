Более 45 тысяч иностранцев наказали за нарушение миграционного законодательства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года к административной ответственности привлечено 45 707 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД РК полковник полиции Аслан Аталыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Органы внутренних дел на постоянной основе проводят контроль за пребыванием иностранных граждан в стране. Контроль за соблюдением иностранцами правил пребывания в Казахстане осуществляется на основании разрешения на временное проживание. Процесс его получения регламентирован. В случаях, предусмотренных законом, при получении разрешения на временное проживание, дающего иностранцу право на нахождение в Казахстане на срок трудового договора, при обучении, лечении и других полных основаниях, мы имеем полную информацию об адресе проживания, владельце жилья и проживающих в нем иностранцах. Это позволит обеспечить миграционный контроль», - сказал Аслан Аталыков в ходе брифинга.

По его данным, с начала текущего года к административной ответственности привлечено 16 240 человек, принявших граждан России без своевременной постановки на учет.

«Всего за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 45 707 иностранных граждан, из них 2 959 граждан РФ. Из страны выдворены 4 190 человек, из них 203 граждан РФ», - сказал Аслан Аталыков.