Более 45 тысяч иностранцев наказали за нарушение миграционного законодательства РК
«Органы внутренних дел на постоянной основе проводят контроль за пребыванием иностранных граждан в стране. Контроль за соблюдением иностранцами правил пребывания в Казахстане осуществляется на основании разрешения на временное проживание. Процесс его получения регламентирован. В случаях, предусмотренных законом, при получении разрешения на временное проживание, дающего иностранцу право на нахождение в Казахстане на срок трудового договора, при обучении, лечении и других полных основаниях, мы имеем полную информацию об адресе проживания, владельце жилья и проживающих в нем иностранцах. Это позволит обеспечить миграционный контроль», - сказал Аслан Аталыков в ходе брифинга.
По его данным, с начала текущего года к административной ответственности привлечено 16 240 человек, принявших граждан России без своевременной постановки на учет.
«Всего за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 45 707 иностранных граждан, из них 2 959 граждан РФ. Из страны выдворены 4 190 человек, из них 203 граждан РФ», - сказал Аслан Аталыков.