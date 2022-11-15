Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Более 45 млрд тенге запросило МЧС на техническое оснащение

15 Ноября 2022, 12:17
Более 45 млрд тенге запросило МЧС на техническое оснащение
15 Ноября 2022, 12:17

Более 45 млрд тенге запросило МЧС на техническое оснащение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин поделился планами по улучшению технического оснащения спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Производство техники и вертолетов - это дело не одной недели, не одного месяца. Мы подали заявку на поэтапное увеличение, в том числе, переоснащение наших подразделений. В течение трех, максимум, пяти лет по оснащению мы добьемся показателей, которые позволят нам оперативно реагировать на все ЧС. Более 45 млрд тенге запросили только на техническое оснащение», - сказал Илья Ильин на заседании Правительства.

Ранее министр озвучил планы по повышению зарплат сотрудникам в 2023 году.

«Предусматривается повышение заработной платы с 1 января 2023 года от 10% до 70%. 70% - это максимальное повышение для рядового состава, те, которые только начинают службу. И 10% - это для руководящего состава, это начальники служб пожаротушения, начальники служб ЧС», - сказал глава МЧС.


Новости по теме
Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
Четыре квартиры горят в Атырауской области
Юрий Ильин рассказал о профилактике ЧС в зимний период
Читайте также
Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
Четыре квартиры горят в Атырауской области
Электроизоляционный завод загорелся в Петропавловске
Юрий Ильин рассказал о профилактике ЧС в зимний период
Служебное расследование проводится по факту пожара в Астане - глава МЧС
Президент РК подписал Указ о награждении пожарных
На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
При пожаре в складском помещении в Костанае удалось спасти игрушки на 2 млн тенге
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору