Более 45 млрд тенге запросило МЧС на техническое оснащение

15 Ноября 2022, 12:17

15 Ноября 2022, 12:17

Более 45 млрд тенге запросило МЧС на техническое оснащение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин поделился планами по улучшению технического оснащения спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Производство техники и вертолетов - это дело не одной недели, не одного месяца. Мы подали заявку на поэтапное увеличение, в том числе, переоснащение наших подразделений. В течение трех, максимум, пяти лет по оснащению мы добьемся показателей, которые позволят нам оперативно реагировать на все ЧС. Более 45 млрд тенге запросили только на техническое оснащение», - сказал Илья Ильин на заседании Правительства.

Ранее министр озвучил планы по повышению зарплат сотрудникам в 2023 году.

«Предусматривается повышение заработной платы с 1 января 2023 года от 10% до 70%. 70% - это максимальное повышение для рядового состава, те, которые только начинают службу. И 10% - это для руководящего состава, это начальники служб пожаротушения, начальники служб ЧС», - сказал глава МЧС.