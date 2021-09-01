Более 45 млн тенге за нарушение санитарных норм заплатили жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года мониторинговые группы провели более трех тысяч рейдов, проверили свыше 20,7 тысячи объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Данияр Оспанов рассказал, что на 641 объекте выявили нарушения. В частности, нарушение масочного режима физическими лицами, проведение массовых мероприятий, нарушение дезинфекционного режима, оказание услуг посетителям без маски, нарушение режима работы объектов, реализация продукции в неупакованном, нефасованном виде.

«За выявленные нарушения составлено 674 протокола об административном правонарушении за нарушение карантинного и ограничительного режима и требований санитарных правил, наложено 642 штрафа на общую сумму более 45,6 млн тенге. В том числе два - в отношении должностных лиц, шесть - юридических лиц, 30 индивидуальных предпринимателей и 604 физических лиц. 16 материалов направлены в суд», - проинформировал Д.Оспанов.

За проведение и участие в массовых мероприятиях наложено 42 штрафа на индивидуальных предпринимателей, ТОО, администраторов объектов и 20 штрафов – на организаторов мероприятий.

«При поступлении материалов по факту нарушения физическими и юридическими лицами ограничительных мероприятий, режима карантина и требований законодательства в части противоэпидемических мер, санитарно-дезинфекционного, карантинного режима, они принимаются в производство для возбуждения дела об административном правонарушении. С начала года из департамента полиции поступило более 900 материалов», - добавил Д.Оспанов.