РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:14, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 45 млн тенге за нарушение санитарных норм заплатили жители СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года мониторинговые группы провели более трех тысяч рейдов, проверили свыше 20,7 тысячи объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Данияр Оспанов рассказал, что на 641 объекте выявили нарушения. В частности, нарушение масочного режима физическими лицами, проведение массовых мероприятий, нарушение дезинфекционного режима, оказание услуг посетителям без маски, нарушение режима работы объектов, реализация продукции в неупакованном, нефасованном виде.

    «За выявленные нарушения составлено 674 протокола об административном правонарушении за нарушение карантинного и ограничительного режима и требований санитарных правил, наложено 642 штрафа на общую сумму более 45,6 млн тенге. В том числе два - в отношении должностных лиц, шесть - юридических лиц, 30 индивидуальных предпринимателей и 604 физических лиц. 16 материалов направлены в суд», - проинформировал Д.Оспанов.

    За проведение и участие в массовых мероприятиях наложено 42 штрафа на индивидуальных предпринимателей, ТОО, администраторов объектов и 20 штрафов – на организаторов мероприятий.

    «При поступлении материалов по факту нарушения физическими и юридическими лицами ограничительных мероприятий, режима карантина и требований законодательства в части противоэпидемических мер, санитарно-дезинфекционного, карантинного режима, они принимаются в производство для возбуждения дела об административном правонарушении. С начала года из департамента полиции поступило более 900 материалов», - добавил Д.Оспанов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!