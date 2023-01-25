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    Более 45 млн квадратных метров жилья нужно построить к 2040 году в Алматы - разработчик генплана

    25 Января 2023, 12:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Население Алматы к 2040 году достигнет трех миллионов человек, а для их обеспечения в городе необходимо построить 45,6 млн квадратных метров жилья. Об этом в ходе обсуждения нового генерального плана сообщила разработчик документа Тамара Залогина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозам разработчиков генплана, к 2030 году численность населения Алматы составит 2,5 млн, к 2040 году – 3 млн, к 2050 году – 3,6 млн человек.

    По словам Тамары Залогиной, население города преимущественно растет за счет механического прироста – на 60 %, а 40 % за счет естественного прироста.

    «Мы видим, что в 2014 году произошел скачок механического роста населения на 134 тысячи человек. Это произошло, когда к городу прирезали 22 тысячи гектаров существующей территории. Площадь города увеличилась с 44 до 68 тысяч гектаров. Дальше идут своеобразные скачки, но в целом идет более равномерный прирост населения», - сказала она.

    Тамара Залогина добавила, что в дальнейшем естественный прирост населения увеличится с 47 % в 2021 году до 60 % к 2050 году.

    Разработка нового Генерального плана тесно связана с «Программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года». Основные цели генерального плана – это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах Алматы.

    В сентябре прошлого года акимат представил общественности программу развития города до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года. Сообщалось, что на развитие полицентров и других территорий города до конца 2030 года предварительно потребуется порядка 6,1 трлн тенге

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Жилье Общество
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