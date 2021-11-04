Более 440 тысяч тонн угля доставлено в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанскую область в сентябре-октябре доставлено для коммунально-бытовых целей более 440 тысяч тонн угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в ВКО в октябре было доставлено более 232 тысяч тонн твердого топлива. Это 129% от плана. В сентябре было доставлено более 213 тысяч тонн.

«В Казахстане насчитывается 63 тысячи вагонов, принадлежащих различным собственникам. Из этого количества 55% было привлечено к перевозке угля. АО «Казтемиртранс» привлекло для перевозки твердого топлива более 13 тысяч полувагонов. Это 66% имеющегося парка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальная компания «Казахстан темир жолы» несколько раз обращалась к акиматам и грузоотправителям заранее заготавливать уголь, чтобы не вызывать беспокойства у населения. Также компания предлагала не допускать простоя полувагонов на угольных месторождениях, выдерживать сроки погрузки.

Отметим, в центральном аппарате «КТЖ» работает штаб по перевозкам угля, а в отделениях дороги действуют мониторинговые группы. Они оперативно решают вопросы доставки стратегического груза совместно с владельцами подъездных путей.

Напомним, недавно в ВКО мужчина, несколько дней стоявший в очереди за углем, пытался сжечь себя.