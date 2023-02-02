Более 440 фактов интернет-мошенничества зарегистрировано в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице растет число фактов интернет-мошенничества. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления криминальной полиции департамента полиции города Астаны Кайрат Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в столице зарегистрировано 443 факта интернет-мошенничества. Показатель растет с каждым месяцем. Для сравнения, в 2021 году было зарегистрировано 188 фактов. На сегодняшний день завершено рассмотрение 45 дел по 443 фактам и прекращено 148 дел. Кроме того, раскрыто 150 фактов интернет-мошенничества, в результате которых задержано 29 лиц, из них 13 арестованы», – сказал Кайрат Мадиев на пресс-конференции.

По словам спикера, ведется работа по блокировке чатов и сайтов в социальных сетях, связанных с интернет-мошенничеством. Однако блокирование занимает некоторое время, потому что большинство интернет-ресурсов находятся за границей.

«В целях совместной борьбы с интернет-мошенничеством и киберпреступностью прошло несколько совещаний с представителями IT сообщества. Если мы присоединимся к международной конвенции, в которой участвует 54 государства, количество сайтов и чатов, которые будут заблокированы, увеличится», - добавил он.

Также представитель департамента полиции отметил, что на сегодня проводятся профилактические мероприятия по профилактике интернет-мошенничества и киберпреступности.